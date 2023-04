Castelliri – Eletto presidente di Fare Verde gruppo locale Danilo De Gasperis

l giorno 29 Aprile 2023 nei locali ubicati in Contrada Farneto , 74 si è tenuta l’assemblea degli iscritti di Fare Verde Castelliri presieduta dal Dott. Marco Belli Dirigente Nazionale di Fare Verde ETS-ODV.

All’unanimità è stato eletto presidente del Gruppo locale Fare Verde Castelliri il Dott. Danilo De Gasperis che guiderà il gruppo per quattro anni.

Durante i lavori dell’assemblea il Dott. Marco Belli ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti nella tutela del suolo e per il programma “ACQUA CHIARA” che si sono concretizzati con due demolizioni lungo la fascia di rispetto del Fossato Sant’Elia. Il Dirigente Nazionale di Fare Verde ha sottolineato che le demolizioni anche se rappresentano la vittoria sull’illegalità devono essere completate con il ripristino dello stato dei luoghi quo ante per rendere alla Natura quello che è della Natura.

Il neo Presidente De Gasperis ha illustrato il progetto sulla biodiversità che è in corso a Castelliri dove stanno crescendo il grano Marco Aurelio e l’orzo autoctono rendendosi disponibile per la scalabilità dell’azione su altri terreni che gli iscritti di Fare Verde metteranno a disposizione anche all’esterno del territorio Comunale di Castelliri.

Non sono mancati i saluti dell’Avv. Savino Gambatesa Presidente Nazionale di Fare Verde che ha ringraziato gli iscritti per le azioni in difesa dell’Ambiente., della Natura e della Biodiversità.

Fare Verde Castelliri augura buon Ambiente a tutti.

comunicato stampa