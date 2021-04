Castelliri, discarica a cielo aperto nei pressi della chiesa di San Rocco

Questo slideshow richiede JavaScript.

Qualcuno per disfarsi dei rifiuti ha pensato di buttare tutto insieme, senza differenziare, abbandonando sacchi ed addirittura un sanitario wc. Cresce forte l’indignazione dei residenti di Castelliri, una indignazione giustificata per quella che si può definire una vera ‘discarica a cielo aperto’ addirittura nei pressi di un luogo sacro ed a pochi giorni dalle festività pasquali appena concluse. È indispensabile avere rispetto degli spazi comuni e dei luoghi sacri perché comportamenti del genere, oltre che ad essere perseguibili per legge, denunciano uno scarso senso civico che, in tempi di emergenza sanitaria, dovrebbe invece prevalere. Ed all’amministrazione comunale di Castelliri a gran voce si chiede: ma le telecamere?

Maverick