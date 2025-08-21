Castelliri, danni ingenti a linee elettriche e telefoniche: il Comune avvisa la cittadinanza

A seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito il territorio durante la notte, il Comune di Castelliri ha diffuso un avviso ufficiale sui propri canali social, informando la popolazione circa i disagi registrati alle linee elettriche e telefoniche, dovuti alla straordinarietà degli eventi atmosferici.

Nel messaggio si evidenzia che i danni, di notevole entità, interessano l’intero comprensorio comunale e sono stati segnalati tempestivamente ai gestori Enel e Telecom, i quali hanno confermato di essere già al lavoro per ripristinare la regolarità dei servizi entro la giornata.

L’amministrazione comunale invita i cittadini che dovessero riscontrare guasti o interruzioni isolate a contattare direttamente i gestori, fornendo i riferimenti delle utenze presenti sulle rispettive fatture, al fine di accelerare le operazioni di intervento.

Si segnala, inoltre, che anche la sede del Comune risulta attualmente isolata, rendendo difficoltose le comunicazioni istituzionali. In caso di urgenze, l’Amministrazione consiglia ai cittadini di recarsi fisicamente presso la sede comunale, dove il personale è operativo per fornire assistenza e raccogliere segnalazioni.

Il Comune garantisce che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la pazienza in queste ore di emergenza.