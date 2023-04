Castelliri – Continuano le demolizioni degli immobili abusivi lungo il fossato Sant’Elia

Fare Verde Castelliri esulta per le nuove demolizioni degli immobili abusivi costruiti lungo il fossato Sant’Elia. Le enormi pressioni della nostra Associazione di protezione Ambientale anche in sede di Conferenza dei servizi hanno fatto scaturire le ordinanze di demolizione esattamente dove il Comune ha intenzione di realizzare l’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSATO S. ELIA (CUP:J49H18000040003-CIG:846444415AE). Il monito di Fare Verde: Le pressioni di Fare Verde continueranno fino alla demolizione di tutti gli abusi edilizi che insistono su quel tratto del fossato Sant’Elia. Il denaro pubblico da spendere per la sistemazione idraulica del fossato non può essere utilizzato dove ci sono costruzioni abusive. La battaglia è in corso e continua ad oltranza

comunicato stampa

Fare Verde Castelliri