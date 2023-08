Castelliri, bimbi pazzi per i gavettoni in piazza

L’IDEA DI GIULIANO FERRI ANIMATORE E BALLOON ARTIST FA BOOM .

MOLTISSIMI BAMBINI HANNO PARTECIPATO il 9 AGOSTO 2023 ALLA PRIMA EDIZIONE DEI GAVETTONI IN PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE CASTELLIRI , LO SLOGAN ERA : IN COSTUME SI VÀ , E COSI È STATO, OLTRE 3000 BOMBETTE HANNO FATTO VIVERE UNA MATTINATA INDIMENTICABILE A TUTTI I PRESENTI !

UN GRAZIE SPECIALE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLIRI PER AVER APPOGGIO L’IDEA… Tem PartyVolare Point ALL’ATTACCO !!! Appuntamento al prossimo anno !!!

COMUNICATO STAMPA