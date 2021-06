Castelliri, auguri di buon pensionamento alla Maestra Isa dagli ex alunni

In questi giorni ci sarà il pensionamento della cara Maestra Isa Lorini del plesso di Castelliri Capoluogo. Giungano alla maestra Isa, gli auguri da parte di tutte le generazioni che con gli anni ha formato, non solo scolasticamente: già perché la maestra Isa, con la sua gentilezza e pacatezza è stata per tutti i suoi piccoli una seconda mamma.

La sua dolcezza, il suo amore nello svolgere il proprio lavoro, rimarranno scolpiti nel cuore di tutti i suoi bimbi.Con stima ed affetto, buon pensionamento maestra Isa, ma siamo certi che i tuoi piccoli alunni ti mancheranno.

