Castelliri, arrestato 54enne condannato per truffa e ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Isola del Liri (FR) hanno arrestato un 54enne, noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Roma.I militari della Stazione di Isola del Liri (FR), rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la detenzione domiciliare, dovendo l’arrestato espiare la pena residua di mesi 11 di reclusione in seguito a condanne per i reati di truffa, ricettazione e violazione alla normativa sul controllo degli stupefacenti.L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione dove espierà la pena come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

FOTO ARCHIVIO

