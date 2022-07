Castelliri, Annalisa De Gasperis lascia il partito di Calenda

“A seguito della posizione assunta da ‘Azione’ al ballottaggio per le amministrative di Frosinone, in cui è stato deciso di appoggiare il candidato Mastrangeli, non avendo condiviso da subito questa scelta, comunico la mia uscita ufficiale da AZIONE.” Con queste poche ma concise parole la consigliera di maggioranza del comune di Castelliri comunica ufficialmente la sua decisione di lasciare il partito fondato il 21 novembre 2019 da Carlo Calenda, partito di orientamento social-liberale e che si prefigge di opporsi al sovranismo ed al populismo per poi, con i fatti, dimostrare il contrario. “C’est la vie”.

L.R.

