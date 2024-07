Castelliri – Agli abitanti della località Santa Maria Salome manca l’acqua da diversi giorni e di certo non è un bell’esempio per il tanto sbandierato uso sostenibile della risorsa idrica

Agli abitanti della località Santa Maria Salome manca l’acqua da diversi giorni e di certo non è un bell’esempio per il tanto sbandierato uso sostenibile della risorsa idrica di cui si vanta il gestore del servizio idrico integrato. Non è giusto, non è corretto e soprattutto è illecito interrompere il servizio di fornitura idrica alle famiglie, senza preavviso, facendole vivere in uno stato di necessità e abbandono anche istituzionale. L’acqua è un bene indispensabile alla vita e pertanto Fare Verde Castelliri Gruppo locale di Fare Verde provincia di Frosinone APS vuole ricordare ai cittadini utenti che :

– Se l’interruzione è pianificata, il gestore deve fornire un preavviso minimo di 48 ore agli utenti e la durata massima di tale sospensione è di 24 ore

– se l’interruzione dell’acqua non è pianificata, il gestore deve attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro un massimo di 48 ore, anche mediante l’utilizzo di autobotti.

Nel frattempo l’auspicio è che si arrivi ad una vera forma di uso sostenibile della risorsa idrica che non sia solo scritta in fantomatici bilanci di sostenibilità trasformati in forme di pubblicità a costo zero.

Il Sindaco di Castelliri , che tanto si racconta di essere vicino alla popolazione , avrebbe già dovuto emettere una specifica ordinanza per il ripristino del servizio sospeso senza preavviso o per l’invio di autobotti alle famiglie senza acqua potabile. L’acqua non arriva ma le bollette sono sempre puntuali e più care. Foto archivio

Comunicato stampa Fare Verde Castelliri