Cassino,11° edizione del Corso di Alta Formazione in Mediazione Civile e Commerciale: aperte le iscrizioni

E’ stato attivato (dato il momento PANDEMICO) un Corso di Alta Formazione OnLine in Mediazione Civile Civile e che si terrà con il Patrocinio dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Siamo giunti alla 11 edizione del Corso di Alta Formazione in Mediazione Civile e Commerciale. Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di una laurea, triennale o magistrale, o iscritti ad un Ordine o Collegio professionale; il costo, eccezionalmente per questa edizione (ONLINE), sarà di 280 euro. Michela Giannandrea, rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione – Università di Cassino e del Lazio Meridionale, con l’associazione PrimaVera Studentesca: Abbiamo deciso di ridurre il prezzo visto che la pandemia sta colpendo la gran parte delle famiglie italiane e il corso si svolgerà anche da remoto (basta avere un collegamento internet ed un pc). Abbiamo comunque deciso di proporre il corso in quanto, per noi, la formazione professionale è molto importante.Il corso ha lo scopo di formare figure professionali che potranno svolgere attività di mediazione, analizzando l’istituto in ogni suo aspetto, tanto teorico quanto pratico. Le precedenti edizioni hanno avuto un gran successo, quasi il pieno delle iscrizioni e tutti sono rimasti soddisfatti della loro esperienza. Anche in questa edizione, gli iscritti aumentano di giorno in giorno, ma ci sono ancora alcuni posti liberi. Le date in calendario sono 1,2 8, 9, 12, 16, 19, 23, 26 aprile 2021, per un totale di 50 ore; il corso è a numero chiuso per un massimo di 30 iscritti. ed è tenuto dall’Ente formativo Pisano Res Consulting, accreditato presso il Ministero della Giustizia. Il Docente sarà il Prof. Piero Iafrate, uno dei massimi esperti in materia, autore di moltissime pubblicazioni in materia di mediazione civile e commerciale, il quale così proferisce :< La mediazione civile e commerciale è una vera rivoluzione culturale che consente di deflazionare i carichi di lavoro dei tribunali, ma soprattutto di risolvere le controversie in maniera rapida ed economica. Quella del mediatore civile è una delle professioni più accreditate al momento e anche una buona opportunità di lavoro per i laureati o iscritti a ordini professionali. Per molte materie la mediazione è condizione di procedibilità , ciò significa che si potrà adire il Giudice solo dopo aver esperito obbligatoriamente, per determinate materie, questo procedimento. Secondo alcuni esperti, litigare fa bene e fa parte della comunicazione. Insegnare ai propri figli a gestire i conflitti, li rende più sicuri e felici.

Per iscrizioni possono contattare il seguente numero ‪3802353515‬

