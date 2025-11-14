Cassino, violenta aggressione in un bar del centro: feriti il dipendente e la moglie del titolare

I due aggressori sono fuggiti. Indagini in corso con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza

Momenti di grande tensione nel primo pomeriggio di oggi a Cassino, lungo viale Dante, dove un episodio di violenza improvvisa ha sconvolto residenti e commercianti. Due giovani, secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrati in un bar con l’intento di compiere una rapina, aggredendo brutalmente il dipendente dell’esercizio e la moglie del titolare.Stando a quanto accertato dagli agenti del Commissariato di Polizia, i due avrebbero utilizzato alcuni sgabelli come armi improvvisate, colpendo ripetutamente le vittime al volto e alla testa per impossessarsi di un telefono cellulare. Un’aggressione fulminea e particolarmente violenta, al termine della quale i responsabili si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.Sul posto sono intervenute in pochi minuti diverse pattuglie della Polizia e dei Carabinieri, oltre a più ambulanze del 118. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: le condizioni più gravi riguardano il dipendente e la moglie del proprietario, entrambi rimasti seriamente contusi durante il pestaggio.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato un’indagine a tutto campo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dei due aggressori, presumibilmente di origine straniera secondo le prime testimonianze. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti lungo l’arteria commerciale e all’interno del locale.L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i commercianti della zona, affollata a quell’ora del giorno, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle aree centrali della città.

