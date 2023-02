Cassino, viola il divieto di avvicinamento alla persona offesa: arrestato dai Carabinieri

Continuano le attività dei Carabinieri finalizzate al contrasto alla violenza di genere nella provincia di Frosinone.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno arrestato un 25enne guineense. L’uomo, già nel mese di gennaio scorso, era stato sottoposto al “divieto di avvicinamento” alla persona offesa per aver messo in atto comportamenti di tipo persecutorio nei confronti di una donna con la quale in passato aveva tentato di intrattenere una relazione sentimentale.

I Carabinieri, cui si era rivolta la donna in cerca di aiuto, a conclusione di accurate indagini, avevano applicato la misura cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria. Ciò nonostante, l’uomo ha violato le prescrizioni che gli erano state imposte, infatti, nel pomeriggio di ieri, gli uomini dell’Arma, in quel momento impegnati in servizio perlustrativo di controllo del territorio, dopo essere stati allertati da una chiamata arrivata alla centrale operativa, si sono diretti con urgenza in c.so della Repubblica, dove hanno trovato l’extracomunitario a poca distanza dalla donna alla quale gli era stato fatto divieto di avvicinarsi.

E’ stato quindi arrestato in flagranza, giudicato con rito direttissimo in data odierna per la convalida della misura restrittiva e la concessione dei termini a difesa, e successivamente scarcerato con le medesime prescrizioni nei confronti della parte offesa.

