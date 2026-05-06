Cassino vince il bando Regionale 2025: la Biblioteca “Pietro Malatesta” diventa un polo di cultura inclusiva

La Biblioteca Comunale di Cassino, cuore pulsante del Palazzo della Cultura, si prepara a una vera e propria rivoluzione. Grazie alla partecipazione al Piano Annuale 2025 della Regione Lazio (L.R. 24/2019), il Comune ha ottenuto i finanziamenti per dare vita al progetto “Cultura Educazione Inclusione”

L’iniziativa punta a trasformare la biblioteca da semplice luogo di prestito a centro di aggregazione sociale e innovazione tecnologica, abbattendo ogni barriera all’accesso.

Un patto per il territorio

Il progetto, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Autentica, conferma la volontà del Comune di Cassino di investire sul benessere dei cittadini.

Il sindaco dott Enzo Salera soddisfatto del risultato e del piano di lavoro messo in atto:” un progetto per tutte le generazioni che rende il Palazzo della cultura e la biblioteca sempre più un cuore pulsante e vivo al centro della città, come luogo di cultura e di aggregazione sociale”

“Non si tratta solo di comprare libri o scaffali,” spiega Gabriella Vacca Assessora alla Cultura, “ma di garantire che ogni cittadino, indipendentemente dall’età o dalle attitudini e passioni possa sentirsi a casa propria e vivere nel mondo della cultura.”

Il cuore dell’intervento si articola attraverso la Linea A (spese correnti), che prevede un fitto calendario di attività:

Incontri con gli autori: 13 appuntamenti dedicati a tre diverse fasce di utenza (ragazzi, anziani e persone con disabilità) per promuovere il piacere della lettura e la scoperta del territorio.

Crescita del patrimonio: Una sezione dedicata alla catalogazione del fondo locale e un importante svecchiamento delle collezioni per offrire volumi sempre aggiornati.

Prevenzione e Sociale: 9 incontri mensili condotti da esperti per sensibilizzare i cittadini su temi cruciali come il bullismo, il cyberbullismo e i diritti dell’infanzia.

Innovazione e Accessibilità: la sfida digitale

Grazie alla Linea B (conto capitale), la biblioteca si espande e si modernizza. Oltre all’arredo delle nuove sale nel Palazzo della Cultura con 25 nuove scaffalature, la vera sfida riguarda l’inclusione:

Web per tutti: Il sito della biblioteca sarà reso accessibile con font specifici per la dislessia e filtri per daltonismo. Inoltre, un innovativo percorso 3D permetterà a chi ha disabilità motorie o cognitive di esplorare gli spazi virtualmente prima di visitarli.

Postazioni Inclusive: Verranno installati nuovi strumenti tecnologici, tra cui tablet di ultima generazione e il videoingranditore Amigo HD, un ausilio fondamentale per permettere agli utenti ipovedenti di leggere in totale autonomia.