Cassino, Villa sotto sequestro: esplode lo scontro politico

Il sequestro preventivo della Villa Comunale di Cassino si trasforma in un caso politico destinato a far discutere. Dopo l’intervento della magistratura e dei militari del Nucleo Operativo Ecologico, il dibattito si è rapidamente spostato dalle aule giudiziarie al confronto politico cittadino.

Giunta e maggioranza hanno infatti sottoscritto un documento unitario con cui esprimono piena fiducia nell’operato del sindaco Enzo Salera e dell’amministrazione comunale, respingendo con fermezza quelle che definiscono “strumentalizzazioni politiche” legate all’inchiesta in corso.

Nel documento viene ribadito che tutti gli atti amministrativi relativi ai lavori della Villa Comunale sarebbero stati adottati nel rispetto delle procedure previste dalla legge e sottoposti alle necessarie verifiche tecniche e amministrative. La maggioranza invita inoltre ad attendere gli sviluppi delle indagini, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza.

Dall’altra parte, le opposizioni continuano a chiedere chiarezza su una vicenda che ha inevitabilmente acceso il confronto pubblico. Il sequestro dell’area, finanziata anche attraverso fondi pubblici, ha infatti sollevato interrogativi e alimentato un acceso dibattito tra cittadini e forze politiche.

Mentre la magistratura prosegue il proprio lavoro per accertare eventuali responsabilità, il caso della Villa Comunale resta al centro dell’attenzione cittadina, con una tensione politica che appare destinata a crescere nei prossimi giorni.