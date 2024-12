CASSINO: VIABILITÀ ALLA FOLCARA, LA PROVINCIA REALIZZA UNA ROTATORIA PER FACILITARE L’ACCESSO ALL’ISTITUTO TECNICO MAJORANA E AL LICEO SCIENTIFICO PELLECCHIA

L’Amministrazione provinciale di Frosinone continua a rispondere alle esigenze dei cittadini con interventi mirati al miglioramento della qualità della vita. Sono appena terminati, infatti, i lavori per la realizzazione di una rotatoria in località Folcara, a Cassino “con l’intento di snellire il traffico e agevolare l’accesso verso l’Istituto tecnico Majorana e al Liceo scientifico Pellecchia”, come sottolineato dal Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano.

I lavori eseguiti sono stati portati avanti dai settori Patrimonio e Viabilità dell’Amministrazione provinciale e hanno riguardato il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’installazione di una rotatoria semipermanente, che verrà resa definitiva dopo un periodo di prova utile a comprendere l’eventuale necessità di accorgimenti allo scopo di renderla efficiente.

Il Presidente Di Stefano, ha aggiunto: “Questo intervento rappresenta un esempio concreto di attenzione ai bisogni del territorio e di impegno verso la sicurezza stradale. La realizzazione dello snodo viario alla Folcara ottimizza la viabilità, semplifica l’accesso alle scuole e contribuisce a contenere l’inquinamento grazie a una circolazione più regolare. Ringrazio gli uffici provinciali competenti per la professionalità e la celerità dimostrate nell’attuare questo importante progetto”.