Cassino – Vertenza De Vizia: giovedì nuovo incontro con la Regione Lazio

Ancora due giorni e si tornerà a discutere della vertenza De Vizia con la Regione Lazio. Dopo l’ultimo summit, l’intervento sindacale è riuscito a bloccare i trasferimenti a Roma, ipotizzati dalla società in vista della decisione di Stellantis di internalizzare il servizio dal 31 marzo, quando scadrà l’appalto.Sul tavolo, per evitare soluzioni penalizzanti per i lavoratori, si valuta l’ipotesi di ammortizzatori sociali per cessazione di attività. Questa misura garantirebbe 12 mesi di tempo per individuare possibili ricollocazioni, preferibilmente nella provincia di Frosinone, una soluzione più sostenibile per i 32 lavoratori coinvolti.La vicenda è particolarmente complessa e riguarda l’azienda che si è occupata finora delle pulizie industriali. La vertenza è iniziata il 18 novembre 2024, quando i dipendenti hanno organizzato il primo presidio davanti ai cancelli di Stellantis, a seguito dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo, con scadenza fissata al 31 dicembre. Giovedì sarà un momento decisivo: il confronto con la Regione potrebbe definire il futuro di questi lavoratori e stabilire le prossime mosse per gestire una crisi che si trascina da mesi.

