Cassino, uomo muore dopo ore di attesa al Pronto Soccorso

Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. I familiari denunciano ritardi nei soccorsi all’ospedale Santa Scolastica.

La Procura della Repubblica di Cassino ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di un uomo di 84 anni, deceduto sabato scorso dopo un lungo periodo di attesa al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica.

Secondo quanto riferito dai familiari, l’anziano, residente a Roccasecca , si era recato in ospedale lamentando forti dolori al torace e all’addome. Dopo la registrazione al Triage gli sarebbe stato assegnato un codice giallo, e l’uomo sarebbe rimasto per diverse ore su una barella nel corridoio del reparto di emergenza, in attesa di ulteriori accertamenti.

Solo nel tardo pomeriggio, a seguito delle ripetute richieste dei parenti, il personale sanitario avrebbe disposto il passaggio al codice rosso e il trasferimento in area critica. Poche ore dopo, intorno alle 19, il paziente è deceduto.

I familiari, sconvolti dall’accaduto, hanno sporto denuncia ai Carabinieri chiedendo di verificare eventuali ritardi o negligenze nei soccorsi. Il Pubblico Ministero di Cassino ha già disposto l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni da un medico legale incaricato, con l’obiettivo di stabilire se un intervento più tempestivo avrebbe potuto modificare l’esito della vicenda.

Il fascicolo è attualmente aperto contro ignoti, ma la Procura non esclude sviluppi a breve, anche alla luce delle cartelle cliniche e delle testimonianze del personale sanitario in servizio in quelle ore.

Un caso che riaccende il dibattito sui tempi d’attesa

L’episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità locale e rilanciato il tema, da tempo discusso, dei tempi d’attesa nei pronto soccorso del territorio. L’ospedale Santa Scolastica di Cassino, come molte altre strutture sanitarie regionali, da mesi affronta una situazione di sovraffollamento e carenza di personale.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se la morte dell’84enne sia riconducibile a un caso di malasanità o a una tragica fatalità.

