Cassino, uomo in carcere per furto aggravato

Dovrà espiare una pena detentiva presso il proprio domicilio per il reato di “tentato furto aggravato”, commesso a Cassino nell’anno 2020. Questo è quanto stabilito dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cassino a carico di un pensionato 77enne del luogo. I militari della locale Stazione, nel pomeriggio di giovedì hanno dato attuazione all’ordine di esecuzione per la detenzione domiciliare a carico dell’uomo, il quale al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione dove dovrà scontare la pena di mesi tre di reclusione ed € 300 di multa.

