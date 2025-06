Cassino, un’estate all’insegna della cultura: musica, cinema, incontri e tanto altro

L’estate 2025 a Cassino si preannuncia ricca di appuntamenti culturali che animeranno la città sotto molteplici forme. Musica dal vivo, proiezioni cinematografiche, incontri culturali e sportive coinvolgeranno residenti e visitatori, offrendo occasioni di svago e approfondimento per tutti i gusti.

Tra gli eventi in programma nelle prossime settimane, spicca la musica live di Reveg, che porterà ritmo e energia in alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Al Palazzo della Cultura e al Cinema Teatro Comunale Manzoni, inoltre, proseguiranno le proiezioni che, nelle serate estive, rappresentano un punto di riferimento per gli amanti del cinema.

“Cassino si anima sotto tutte le forme culturali, con eventi che si svolgono in diversi punti della città,” ha commentato l’assessore alla cultura Gabriella Vacca. “Abbiamo numerosi appuntamenti in programma sia per questa settimana che per la prossima, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato.”

Tra i momenti più attesi, segnaliamo l’incontro organizzato dall’Associazione dell’Ordine degli Architetti di Frosinone, che si terrà alla Rocca Janula. Un’occasione importante per riflettere sulle nuove sfide architettoniche del territorio e per favorire il confronto tra professionisti.

Il 14 luglio sarà una data simbolica per la città: si celebreranno infatti i tre anni dall’apertura del Palazzo della Cultura. Per l’occasione, lunedì 10 luglio è previsto un incontro per definire le attività celebrative, in un luogo che negli anni è diventato un fulcro di eventi e iniziative culturali.

Il programma estivo si arricchirà inoltre con un cinema itinerante, che quest’anno toccherà anche zone della città non coinvolte nella passata edizione, ampliando così l’offerta culturale e raggiungendo nuovi pubblici.

Novità importante sarà la prima edizione della Color Run, prevista per il 5 luglio, con partenza da Piazza Restagno. L’evento, che coinvolgerà associazioni e realtà commerciali locali, promette di animare l’area con una festa di colori e sport, portando una ventata di energia e allegria.

Non mancheranno infine presentazioni di libri di rilievo, tra cui quella dedicata al professor Giorgio Buonanno e l’incontro con la giornalista Claudia Conte, atteso per la fine di giugno.

L’estate a Cassino si conferma così un’occasione unica per vivere la cultura in tutte le sue forme, in un calendario ricco e variegato che guarda a tutti i cittadini e visitatori.