Cassino, trovato senza vita in casa: morto da alcuni giorni

Da qualche giorno non riusciamo a mettersi in contatto con lui, così i familiari hanno avvertito le forze dell’ordine che hanno trovato l’uomo privo di vita nella sua abitazione.Carlo Monaco, 57 anni, era residente in via Einaudi nel quartiere San Bartolomeo a Cassino. Non si esclude nessuna pista,neanche quella del gesto estremo, sembra che l’uomo soffrisse di depressione e sono state trovate diverse scatole di medicinali. Indagano le forze dell’ordine.

Foto archivio

