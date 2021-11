Cassino – Tentato omicidio, tentata rapina, porto abusivo di armi e lesioni aggravate: arrestati due giovani

Decorsa notte in Cassino, i militari della Sezione Operativa della locale Compagnia, coadiuvati da quelli del NORM della Compagnia di Pontecorvo, traevano in arresto per “tentato omicidio, tentata rapina, porto abusivo di armi e lesioni aggravate” un 18enne ed un 19enne di San Giorgio a Liri, entrambi già censiti per reati contro la persona ed il patrimonio. I predetti nella serata di ieri, nel tentativo di tornare in possesso di un cane, asseritamente di loro proprietà, ma in possesso di un loro coetaneo (19enne dello stesso centro), lo colpivano con coltello al volto, all’addome ed al braccio. Al fatto assistevano alcune persone che provvedevano immediatamente a soccorrere il malcapitato e a trasportarlo presso il locale ospedale ove veniva trattenuto in prognosi riservata. I Carabinieri, prontamente intervenuti, a seguito di indagini riuscivano a rintracciare ed accompagnare in Caserma gli aggressori. Il coltello, successivamente rinvenuto in un cespuglio di un giardino nei pressi del luogo ove è avvenuto il fatto delittuoso, veniva posto sotto sequestro. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, venivano trattenuti presso le camere di sicurezza di quel Comando Compagnia.

