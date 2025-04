Cassino – Tenta di entrare in Tribunale con un coltello a serramanico e uno spray al peperoncino, denunciata una 41enne

Tenta di entrare in Tribunale a Cassino con un coltello a serramanico e uno spray urticante al peperoncino nella borsa, e fa scattare l’allarme: le guardie giurate preposte al controllo degli accessi l’hanno fermata e poi consegnata ai Carabinieri in servizio di vigilanza alle aule giudiziarie del Palazzo di Giustizia.

L’episodio è accaduto nella mattinata di venerdì 4 aprile e la protagonista, una 41enne di origini brasiliane ma residente nell’hinterland sorano, era stata citata a comparire davanti al Tribunale della Città Martire per un’udienza penale a suo carico.

La donna, già nota alle forze dell’ordine, quando ha appoggiato la borsa sul rullo trasportatore per la verifica del suo contenuto, il metal detector ha rilevato oggetti metallici tanto da indurre i vigilantes ad approfondire cosa vi fosse all’interno. Tra le carte processuali, gli addetti alla sicurezza hanno rinvenuto un coltello, il cui porto in luogo pubblico è assolutamente vietato, e uno spray al peperoncino.

La 41enne brasiliana è stata, pertanto, denunciata dai Carabinieri della Stazione di Cassino alla locale Procura della Repubblica per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. I militari, inoltre, hanno avviato una serie di accertamenti per stabilire se effettivamente quanto sequestrato doveva essere utilizzato dalla donna solo in caso di situazioni di legittima difesa.

Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che, trattandosi di indagini ancora in fase preliminare, l’indagata deve considerarsi innocente fino ad un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.