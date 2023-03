Cassino – Svuotano la “cassa” di una Pizzeria. I carabinieri individuano gli autori: denunciati due giovani

I carabinieri della Stazione di Cassino hanno individuato e deferito in stato di libertà due uomini, un 34enne e un 24enne, entrambi originari del cassinate, già noti ai militari che, lo scorso 10 marzo, durante l’orario di chiusura, hanno forzato la porta d’ingresso di una nota pizzeria del centro cittadino e hanno svuotato la cassa di tutto il denaro contante. I due malfattori hanno portato a termine il furto senza rendersi conto di essere stati ripresi dal sistema di videosorveglianza le cui immagini, una volta in possesso dei carabinieri, ne hanno consentito l’individuazione e la successiva denuncia. Continua l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cassino e delle stazioni dipendenti nel contrasto di ogni forma d’illegalità e, in modo particolare ai reati predatori, in risposta alla richiesta di sicurezza della cittadinanza.

COMUNICATO STAMPA

