Cassino – Successo di pubblico per Abbruzzese:”le decisioni dell’UE rispecchiano i bisogni dei territori”

Ancora un tutto esaurito per il candidato della Lega nella circoscrizione Italia Centrale, Mario Abbruzzese. Dopo la partenza col “botto” in quel di Ferentino e il successo dei tour in Toscana e nelle Marche, il già presidente del consiglio regionale incassa “l’abbraccio” della sua Cassino e non solo. Ieri all’Aula Pacis nella città martire si sono ritrovati sindaci, amministratori, sostenitori e cittadini, in tantissimi hanno risposto all’appello di Abbruzzese.Hanno portato i loro saluti il deputato della Lega Nicola Ottaviani, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, l’europarlamentare del Carroccio, Cinzia Buonfrisco, la candidata al Parlamento Europeo Laura Cartaginese, i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari e diversi sindaci del territorio«La Politica Agricola Comunitaria (PAC) – ha detto Abbruzzese – e il Green Deal rappresentano due pilastri fondamentali per il futuro dell’Unione Europea.Questo significa investire in pratiche agricole eco-sostenibili, ridurre l’uso di pesticidi e promuovere la biodiversità. L’UE deve assumere un ruolo di leadership nella transizione verso un’economia verde e rispettosa dell’ambiente, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e il benessere degli agricoltori europei. Solo attraverso un impegno concreto e coerente verso politiche agricole e ambientali innovative, l’UE potrà mantenere la sua credibilità e il suo ruolo guida nel panorama internazionale. Ho intenzione di lavorare alacremente per avvicinare l’UE ai suoi cittadini, rendendo le istituzioni europee ancora più trasparenti, accessibili e responsabili. Dobbiamo garantire che le decisioni prese a livello europeo rispecchino veramente i bisogni e le aspettative dei cittadini, ascoltando attentamente le loro opinioni e coinvolgendoli nel processo decisionale. È importante ridurre la distanza tra Bruxelles e le realtà locali, promuovendo una maggiore partecipazione democratica e una maggiore accountability delle istituzioni europee. Per creare veramente la nostra Europa dei territori».

