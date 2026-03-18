Cassino – “Storie che costruiscono”: presentato il libro Indomita di Civita Di Russo

Si è svolta presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale la presentazione del libro Indomita dell’avvocato Civita Di Russo, secondo appuntamento del ciclo di incontri “Storie che costruiscono”, il progetto promosso dal Consorzio Industriale del Lazio per valorizzare il rapporto tra sviluppo dei territori, cultura e qualità delle istituzioni.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto pubblico sui temi della giustizia e del ruolo delle istituzioni nella costruzione di una società più consapevole. Il volume Indomita ripercorre l’esperienza professionale dell’autrice nel complesso ambito del diritto penale, con particolare riferimento alla difesa dei collaboratori e dei testimoni di giustizia.

«Incontri come quello dedicato alla presentazione del libro Indomita di Civita Di Russo rappresentano momenti di confronto molto importanti, perché i temi della giustizia e dello Stato di diritto non riguardano soltanto gli addetti ai lavori, ma l’intera comunità – ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio prof. Raffaele Trequattrini – Occasioni di dialogo permettono di riflettere sul funzionamento delle istituzioni e sul tipo di società che vogliamo costruire. Il titolo Indomita richiama la tenacia e il senso di responsabilità che devono caratterizzare il lavoro di chi opera nelle istituzioni e nelle professioni della giustizia. Per il Consorzio Industriale del Lazio promuovere iniziative come questa significa assumersi una responsabilità sociale nei confronti dei territori. Lo sviluppo economico e la crescita del tessuto industriale non dipendono soltanto da infrastrutture, investimenti e imprese, ma anche dalla qualità delle istituzioni, dalla credibilità delle regole e da una cultura diffusa della legalità. Per questo abbiamo voluto avviare il progetto “Storie che costruiscono”: perché crediamo che la crescita di un territorio passi anche attraverso momenti di riflessione pubblica come questo, capaci di collegare il mondo dell’impresa, delle istituzioni e della cultura nella costruzione di una società più forte e consapevole».

Il ciclo “Storie che costruiscono” proseguirà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti dedicati a libri, esperienze e testimonianze capaci di raccontare il valore delle istituzioni e dell’impegno civile nei processi di crescita dei territori.