Cassino, Stellantis si ferma ancora: maggio nero per gli operai

Nuovo stop produttivo nello stabilimento Stellantis di Cassino. Dopo un mese di aprile segnato dal record negativo di appena due giorni lavorativi, arriva un’altra pesante battuta d’arresto per il sito di Piedimonte San Germano: lastratura, verniciatura e montaggio resteranno fermi dall’11 al 15 maggio, con rientro previsto il 18 salvo ulteriori comunicazioni.

L’annuncio, arrivato ieri mattina, ha rappresentato l’ennesima doccia fredda per i 2.130 lavoratori dello stabilimento e per l’intero indotto, costretto ormai da mesi a convivere con ferie forzate e ammortizzatori sociali. Le linee ferme sono diventate il simbolo della crisi che sta attraversando uno dei poli produttivi premium più importanti del gruppo Stellantis.

I numeri fotografano una situazione sempre più critica: nei primi quattro mesi del 2026 i cancelli della fabbrica si sono aperti soltanto 18 volte. Un dato che certifica il drastico calo degli ordinativi dei modelli prodotti a Cassino e una paralisi industriale che continua ad alimentare forte preoccupazione sul territorio.

In questo scenario i sindacati mantengono alta l’attenzione. Lunedì si riunirà il coordinamento nazionale Stellantis della FIM CISL, con oltre cento delegati provenienti da tutta Italia. Al centro del confronto ci saranno le richieste da avanzare in vista dell’Investor Day 2026 in programma il 21 maggio ad Auburn Hills, nel Michigan, convocato dal CEO Antonio Filosa.

Il segretario generale della FIM CISL, Ferdinando Uliano, ha spiegato che l’obiettivo sarà ottenere garanzie concrete sul piano industriale italiano: “Ci aspettiamo il rispetto degli impegni già assunti e ulteriori risposte che rafforzino investimenti e occupazione negli stabilimenti Stellantis del nostro Paese”.