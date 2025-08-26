Cassino, Stellantis riparte a singhiozzo: rientro degli operai tra incertezze e timori

Le date del ritorno sulle linee

Stellantis ha comunicato ieri le giornate di rientro in fabbrica per lo stabilimento di Cassino.

Domani si riparte con il reparto lastratura, mentre giovedì 28 agosto toccherà al settore verniciatura. Il montaggio, invece, riprenderà solo il 2 settembre.

Un calendario a scaglioni che segna il ritorno al lavoro, ma che non scioglie i dubbi sul futuro dello stabilimento cassinate.

Un’estate di stop

Il mese di agosto è trascorso senza che gli operai abbiano mai messo piede sulle linee, mentre a luglio le giornate effettive di lavoro erano state appena sette. Numeri che fotografano una crisi produttiva ormai strutturale.

Famiglie in difficoltà

La riduzione delle ore lavorate ha inciso pesantemente sul potere d’acquisto delle famiglie, ormai più che dimezzato. La contrazione dei redditi si traduce in un crollo dei consumi e in una crescente sfiducia sul futuro.

Giovani in fuga

L’incertezza industriale spinge molti giovani del territorio a guardare altrove, spesso all’estero, nella speranza di maggiori opportunità lavorative.

Un futuro senza certezze

Il rientro sulle linee avviene ancora una volta senza un piano industriale chiaro e condiviso. Le decisioni, prese unilateralmente dall’azienda, alimentano il clima di precarietà e le tensioni sindacali.

Cassino riparte, ma con il fiato corto e senza garanzie sul medio e lungo periodo.