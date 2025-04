Cassino, Stellantis: record negativi per la fabbrica. Produzione dimezzata, operai ancora fermi

Cassino – Stellantis Cassino, sprofonda nei numeri peggiori della sua storia. I dati relativi al primo trimestre del 2025 certificano una situazione sempre più difficile per lo stabilimento cassinate, la produzione ha registrato un crollo del 45,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando un nuovo record negativo dopo il già drammatico 2024.

Nel dettaglio, nel primo trimestre dello scorso anno erano state prodotte 8.540 unità (-40,7% rispetto al 2023); quest’anno si scende ulteriormente a 4.655 unità, praticamente la metà. La flessione coinvolge tutti i modelli, con dati particolarmente allarmanti per la Grecale, che fa segnare un calo produttivo vicino al 70% rispetto al 2024.

Un quadro aggravato dai continui fermi produttivi: 31 stop forzati nei primi tre mesi del 2025, senza contare aprile. Gli operai, già provati da mesi di lavoro intermittente, restano a casa anche in questi giorni: il ritorno in fabbrica è previsto per lunedì 5 maggio.

Il plant di Cassino, che in passato ha rappresentato un volano economico fondamentale per l’intero territorio, oggi si trova a fronteggiare una crisi senza precedenti. E, stando alle previsioni, le prospettive per i prossimi mesi non lasciano intravedere spiragli positivi.