Cassino, Stellantis: Pre-accordo per 250 uscite incentivate. La FIOM non firma

Cassino – Un nuovo capitolo si apre per lo stabilimento Stellantis di Cassino. Nella giornata di lunedì 10 giugno, durante un incontro tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, è stato raggiunto un pre-accordo che prevede l’uscita volontaria e incentivata di 250 lavoratori. Una decisione che segna un’ulteriore tappa nel processo di riorganizzazione del gruppo automobilistico, già avviato in altri stabilimenti italiani.

L’intesa è stata sottoscritta da FIM, UILM, FISMIC, UGL e ACQ. Astenuta la FIOM, che non ha aderito al pre-accordo, esprimendo perplessità rispetto alle modalità di gestione degli esodi. Le uscite, che dovranno concludersi entro il 30 settembre, seguiranno criteri legati all’età anagrafica e agli anni mancanti alla pensione, in linea con quanto già sperimentato in altri siti del gruppo.

Secondo fonti sindacali, altri 250 dipendenti – impiegati presso la sede pedemontana – potrebbero essere coinvolti nelle prossime settimane. L’obiettivo resta la riduzione strutturale del personale attraverso misure non traumatiche.

Intanto, il caldo estivo comincia a farsi sentire dentro lo stabilimento. Nella giornata di ieri, almeno due reparti hanno registrato interruzioni dell’attività produttiva a causa delle temperature elevate. La direzione aziendale ha comunicato una temporanea assenza di lavoro, ma il timore di ulteriori fermi produttivi durante i mesi estivi si fa sempre più concreto.

Il sito di Cassino, che nel post-pandemia ha già visto un progressivo calo degli occupati – passati da oltre 3.000 a circa 2.500 unità – continua a essere oggetto di riorganizzazioni. Il timore condiviso è che il trend non sia ancora terminato.

Il prossimo appuntamento è previsto per la prossima settimana, quando le parti si incontreranno nuovamente per formalizzare o ridefinire i termini del pre-accordo. Un passaggio chiave per comprendere il destino prossimo dello stabilimento ciociaro.