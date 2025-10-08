Cassino, Stellantis: crolla la produzione, -28,3% nei primi nove mesi del 2025

Cassino – Nuova battuta d’arresto per lo stabilimento Stellantis di Cassino, che continua a vivere una fase di forte contrazione produttiva. Nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati diffusi dalla FIM-CISL, dallo stabilimento sono usciti 14.135 veicoli, con un calo del 28,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Si tratta del dato più basso in termini quantitativi nella storia del sito cassinate.

Un andamento che conferma il trend di declino costante degli ultimi anni, aggravato dai ripetuti fermi produttivi: ben 84 giornate di stop solo dall’inizio dell’anno. Da quattro anni la fabbrica opera su un unico turno di lavoro, con un impatto diretto sull’occupazione e un crescente ricorso agli ammortizzatori sociali.

Le produzioni Alfa Romeo Giulia e Stelvio si fermano a 10.600 unità, mentre le Maserati Grecale raggiungono quota 3.535. La componente full electric rappresenta appena il 4% del totale, segno di una transizione ancora lontana dal pieno regime.

L’incertezza pesa sul futuro del sito, che pure dispone di enormi potenzialità industriali e tecnologiche. Il tema sarà al centro del vertice del 20 ottobre, quando l’amministratore delegato Filosa dovrà chiarire le prospettive e i piani di rilancio per uno degli impianti più delicati del gruppo.

Correlati