Cassino, Stellantis al bivio: “Ben vengano i cinesi, ma l’indotto ora trema”

Lo stabilimento Stellantis di Cassino resta il simbolo più fragile della crisi dell’automotive italiano. Linee ferme, cassa integrazione e produzione ridotta continuano a scandire le giornate di una fabbrica che prova a resistere mentre attende un futuro ancora avvolto dall’incertezza.

A lanciare l’allarme è il coordinamento nazionale della FIM-CISL, che indica Cassino come il sito più problematico dell’intero gruppo. Numeri alla mano, il quadro è drammatico: appena 18 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno, una situazione che fotografa una crisi ormai strutturale e che mette in ginocchio non solo i lavoratori diretti, ma anche tutto l’indotto collegato allo stabilimento.

Negli anni migliori i dipendenti superavano quota 4mila, oggi sono circa 2.100. Una lenta emorragia industriale che alimenta timori sempre più concreti sulla sostenibilità futura del sito produttivo. Il rischio, secondo i sindacati, è arrivare al 2028 con numeri troppo bassi per garantire la permanenza dello stabilimento.

Le speranze sono affidate al nuovo piano industriale che Stellantis presenterà il 21 maggio. Ma per i rappresentanti dei lavoratori i nuovi modelli non saranno sufficienti senza misure immediate capaci di traghettare la fabbrica verso una reale ripresa produttiva.

Sul tavolo resta poi il rebus cinese. Le indiscrezioni su un possibile rafforzamento dell’asse con Dongfeng Motor Corporation e sull’arrivo di BYD dividono il territorio: nessuna pregiudiziale verso partner internazionali se l’obiettivo sarà salvare l’occupazione, ma persistono forti preoccupazioni sull’eventuale utilizzo di componentistica asiatica, che potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà le aziende dell’indotto locale.

Tra gli operai, però, il pensiero dominante resta uno soltanto: lavoro. Perché senza una svolta concreta, Cassino rischia di trasformarsi definitivamente in un deserto dell’industria automobilistica italiana.