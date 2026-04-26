Cassino sotto la lente: notte di controlli serrati dei Carabinieri, città blindata per garantire sicurezza e movida senza eccessi

Nella serata di venerdì 24 aprile, protrattasi fino a tarda notte, il Comune di Cassino è stato interessato da un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, in seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ove è stato concordato l0intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei maggiori centri urbani della provincia, e attuato dalla Compagnia di Cassino.

L’operazione si è resa necessaria in occasione del ponte del fine settimana, che ha richiamato nel centro cittadino un notevole afflusso di persone, anche dai comuni limitrofi.

Il dispositivo, studiato per rispondere alle esigenze di sicurezza urbana, non si è limitato alle aree direttamente coinvolte dagli eventi, ma ha interessato l’intero territorio cittadino. L’obiettivo è stato quello di garantire una presenza capillare e costante, capace di assicurare prevenzione, vigilanza e interventi tempestivi, a tutela della vivibilità del centro, dei residenti, delle attività commerciali e della movida.

L’operazione ha visto l’impiego complessivo di 6 autovetture e 13 militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti. Sono state attivate pattuglie dinamiche, posti di controllo alla circolazione e servizi appiedati nelle zone più frequentate, tra cui il centro cittadino, l’isola pedonale, la stazione ferroviaria e i principali snodi urbani. Il dispositivo è stato modulato in base alle diverse fasce orarie e adattato alle esigenze emerse nel corso della serata.

L’attività si è concentrata in particolare sul contrasto ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai comportamenti legati al degrado urbano, oltre che su tutte quelle condotte potenzialmente in grado di compromettere la tranquillità pubblica. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla sicurezza stradale e alla tutela dei più giovani, anche per quanto riguarda la somministrazione di alcolici ai minori.

Nel corso dei controlli sono state identificate 97 persone e controllati 68 veicoli, mentre sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

I risultati ottenuti confermano l’efficacia di un dispositivo orientato non solo al controllo, ma soprattutto alla prevenzione, grazie a una presenza visibile e costante sul territorio.

L’operazione ha contribuito a garantire un clima di sicurezza e serenità durante una serata caratterizzata da una forte partecipazione di pubblico, rafforzando al contempo la percezione di sicurezza nell’intera città. La presenza diffusa delle pattuglie si è confermata ancora una volta come un punto di riferimento per la legalità e la vicinanza alla comunità.