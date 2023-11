Cassino / Sora – I consorzi bastonano pure gli enti

I Consorzi di bonifica dopo aver bastonato gli agricoltori, le famiglie e le imprese assestano randellate anche agli enti pubblici. Questa volta la disavventura è capitata anche all’Amministrazione provinciale di Frosinone. Recentemente il concessionario per la riscossione incaricato dai consorzi ha notificato ben 4 avvisi di pagamento. Tre da parte del Consorzio di Sora, uno molto corposo dal Consorzio di Cassino. Vi risparmiamo i dettagli e ci limitiamo al totale che è stato di ben 273 mila e 696 euro. Per essere precisi ci sono pure 13 centesimi. In questa provincia fossi, canali e forme dovrebbero essere uno “specchio”. Non è così e il Consorzio di Sora chiede denaro anche agli enti locali con convenzioni che destano non poche perplessità. Se un comune paga già il canone annuale, perché deve versare altro denaro per la convenzione? Mah.

fonte Penna e Spada – foto archivio