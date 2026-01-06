Cassino, situazione meteo in miglioramento: il Comune rassicura i cittadini

Il Comune di Cassino comunica che, nonostante le intense e persistenti piogge che hanno interessato il territorio nelle ultime 24/36 ore, la situazione meteorologica sta gradualmente tornando verso uno stato di normalizzazione. L’allerta odierna, classificata di livello arancione, non ha al momento generato condizioni di particolare criticità.Nel corso della giornata i punti sensibili dei corsi d’acqua e delle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico sono stati costantemente monitorati dalla Protezione Civile e dai tecnici comunali. Dalle verifiche effettuate non sono emerse situazioni tali da destare preoccupazione per la sicurezza pubblica.

L’Amministrazione comunale fa sapere, inoltre, che l’attività di controllo del territorio proseguirà anche nelle prossime ore e nei giorni a seguire, in raccordo con tutti gli organi e le autorità competenti, con l’obiettivo di garantire interventi tempestivi ed efficaci qualora dovessero presentarsi eventuali criticità.

Correlati