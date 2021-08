Cassino – Sito Nocione, Picano (FdI): “È urgente la messa in sicurezza dei rifiuti a cielo aperto”

L’ennesimo incendio verificatosi nell’area del Nocione, comincia seriamente a preoccuparmi in quanto tali cumuli stanno diventando un continuo bersaglio da parte di coloro che appiccano il fuoco. È necessario che indipendentemente dalle indagini che il comune di Cassino ha fatto disporre a seguito del finanziamento regionale per la caratterizzazione dei rifiuti, è necessario che l’amministrazione ponga in essere urgentemente e senza indugio la messa in sicurezza di questi rifiuti a cielo aperto, in quanto come noto si tratta anche di rifiuti sanitari e scarti di diversa natura che sono altamente nocivi per la salute umana.

Non è possibile che a distanza di oltre due anni dall’individuazione del sito de Nocione permangano questi rifiuti a cielo aperto senza essere stati messi in sicurezza e continuano ad essere bersaglio da parte di coloro che vogliono solo creare danni alla salute e all’ambiente.

Comunicato stampa

