Cassino, si è spento Vincenzo Durante

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 65 anni Vincenzo Durante. I fratelli, le sorelle, i cognati,i nipoti ed i parenti tutti ne danno il triste annuncio.La cerimonia laica si terrà domenica 11 luglio alle ore 17 in piazza A. De Gasperi, davanti al Comune di Cassino, partendo dall’abitazione del defunto, in via P. Diacono n°3.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

