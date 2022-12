Cassino – Servizio straordinario di controllo del territorio: un arresto per furto

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa con particolare riferimento ai reati predatori e lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

L’operazione, effettuata con l’impiego di 7 pattuglie del Nucleo Operativo della Compagnia e delle Stazioni, ha interessato il comune di Cassino con particolare riferimento alle aree del centro zona della movida notturna.

Nel corso dei servizi sono stati controllati 45 veicoli in transito ed identificate 69 persone tra conducenti e passeggeri ed effettuate verifiche a carico di 3 esercizi commerciali. Nei casi sospetti i militari hanno eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva.

Il dispositivo messo in atto, oltre ad incrementare la sicurezza dei cittadini, ha permesso di raggiungere importanti risultati con l’arresto di una persona per il reato di furto.

In particolare durante la serata di sabato 10 dicembre scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Cassino hanno arrestato un 51enne napoletano per il furto di due orologi di valore ai danni di una nota gioielleria del centro di cittadino. L’uomo, approfittando di un moneto di distrazione del commerciante, ha sfilato gli orologi dalla vetrina e si è cimentato in una rocambolesca fuga terminata tra le braccia dei carabinieri, già presenti numerosi in centro proprio contrastare i reati predatori e quelli connessi alla movida del fine settimana. La refurtiva, di valore superiore ai 10000 euro, è stata completamente recuperata e restituita al gioielliere mentre l’autore del furto è stato accompagnato presso il carcere di Cassino dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida del provvedimento restrittivo.

Continua l’impegno dei Carabinieri di Cassino che, soprattutto con l’approssimarsi delle festività natalizie, nell’ambito delle direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per il contrasto ai reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, assicurano il quotidiano contrasto di ogni forma illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della popolazione.

COMUNICATO STAMPA