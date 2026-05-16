Cassino, Servizi Sociali più sicuri: firmato accordo per telecamere e accessi controllati

La Cisl Fp esprime soddisfazione per l’evoluzione della situazione sicurezza servizi sociali ierimattina si e’ firmato l’accordo sindacale presso il Comune di Cassino per l’installazione delle telecamere utili al potenziamento delle misure di sicurezza all’interno del settore Servizi Sociali.

“A seguito dell’intesa sottoscritta, si procederà all’installazione di una telecamera all’ingresso degli uffici, misura ritenuta necessaria per garantire maggiori condizioni di sicurezza sia per i lavoratori che per l’utenza – spiegano il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il responsabile degli Enti locali Raffaele Ercoli – Contestualmente alla firma ci hanno comunicato che è stata immediatamente inoltrata comunicazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’avvio degli interventi necessari alla realizzazione di un’area filtro per l’accesso agli uffici. Inoltre è stato effettuato un sopralluogo tecnico finalizzato alla programmazione dei lavori, che prevedranno la creazione di uno spazio filtro dotato di due sportelli dedicati all’utenza, rinforzati con adeguate protezioni. Inoltre sarà installata una porta con apertura elettrificata, azionata direttamente dagli operatori di sportello, al fine di regolamentare e rendere più sicuro l’accesso agli uffici dei Servizi Sociali. Gli interventi partiranno già dalla prossima settimana, a testimonianza dell’attenzione concreta verso la tutela dei dipendenti e il miglioramento delle condizioni di lavoro all’interno di un settore particolarmente delicato e spesso esposto a situazioni di tensione. La Cisl Fp continuerà a monitorare con attenzione l’attuazione degli interventi concordati, ribadendo come la sicurezza dei lavoratori rappresenti una priorità assoluta e non più rinviabile”.