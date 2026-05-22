Cassino: Servizi congiunti tra operatori della Polizia di Stato e operatori della Polizia Polacca

Nelle ultime due settimane la Polizia di Stato di Cassino, nell’ottica del rafforzamento della cooperazione internazionale tra le Polizie Europee, ha ospitato due poliziotti polacchi.

I due poliziotti, appartenenti al corpo nazionale della Polizia Polacca, hanno cooperato con i poliziotti del locale commissariato nell’ambito dei servizi di aggiornamento e tecniche operative adottate dalla Polizia di Stato, delle pratiche relative all’Ufficio Immigrazione, dell’attività di controllo del territorio e nell’ambito dell’Ordine Pubblico.

Proprio in quest’ultimo gli operatori polacchi hanno avuto modo di prendere parte ai servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore della Provincia di Frosinone per l’attività svolta il 15 maggio scorso in occasione della 7^ tappa del 109° giro d’Italia e, nel servizio svoltosi il 20 maggio scorso a Cassino, in occasione della 82^ commemorazione della Battaglia di Montecassino che, per la circostanza, ha registrato numerosa partecipazione di visitatori polacchi.

La cooperazione tra corpi di Polizia di altri paesi nasce infatti con lo scopo di facilitare i contatti tra i turisti e le forze dell’ordine locali, implementare lo scambio di informazioni tra i corpi di polizia, nonché con le autorità diplomatiche e consolari dei Paesi interessati.

Questa mattina, i Poliziotti Polacchi prima di partire sono stati ricevuti dal

Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, per una foto ricordo ed un saluto istituzionale.