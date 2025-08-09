Cassino, schianto in A1: motociclista contro il guardrail, elitrasportato in gravi condizioni

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, carreggiata sud, nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Cassino, a ridosso dell’uscita del casello.

Un motociclista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo della moto, andando a impattare con violenza contro il guardrail. La caduta lo ha sbalzato sull’asfalto, provocandogli traumi e ferite gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza. L’uomo, seppur cosciente all’arrivo dei soccorritori, è apparso subito in condizioni critiche. Dopo le prime cure, è stato disposto il trasferimento in codice rosso con l’elisoccorso verso un ospedale della Capitale.

Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.

Il traffico, nonostante l’intervento dei mezzi di soccorso, è rimasto scorrevole lungo la tratta interessata.

Foto archivio