Cassino, schianto in A1: motociclista contro il guardrail, elitrasportato in gravi condizioni

eliambulanza lazio
Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, carreggiata sud, nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Cassino, a ridosso dell’uscita del casello.

Un motociclista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo della moto, andando a impattare con violenza contro il guardrail. La caduta lo ha sbalzato sull’asfalto, provocandogli traumi e ferite gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza. L’uomo, seppur cosciente all’arrivo dei soccorritori, è apparso subito in condizioni critiche. Dopo le prime cure, è stato disposto il trasferimento in codice rosso con l’elisoccorso verso un ospedale della Capitale.

Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.

Il traffico, nonostante l’intervento dei mezzi di soccorso, è rimasto scorrevole lungo la tratta interessata.

Foto archivio

