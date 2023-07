Cassino – Santa Scolastica, finalmente arrivate le nuove poltrone per la chemioterapia

“Sono state da poco consegnate presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino le nuove poltrone per i pazienti che praticano la Chemioterapia per neoplasie ematologiche in DH, un atto atteso da molto tempo e per il quale fortemente mi sono battuto durante la precedente legislatura in qualità di Consigliere Regionale di Opposizione, contestando più volte le condizioni proibitive in cui i pazienti erano costretti a sottoporsi ad una già di per se tortuosa terapia presso l’ospedale di Cassino, oggi finalmente è stato compiuto un primo importante passo in avanti, necessario per ridare dignità al principale presidio ospedaliero del sud della Provincia di Frosinone e per consentire ai suoi pazienti di sottoporsi a tali terapie in condizioni adeguate. A pochi giorni dalla notizia dei 35 milioni di euro per gli Ospedali di Frosinone, Cassino e Formia, ecco un’altra importante risposta concreta di cui ho potuto apprendere la gioia e la soddisfazione dei pazienti del presidio in questione. Un impegno, morale prima che politico, che avevo assunto e che oggi, al governo della nostra regione, si è finalmente concretizzato.

Ringrazio il Presidente Rocca per il grande lavoro svolto fin da subito in materia sanitaria e grazie al quale già si sta ufficialmente manifestando un importante cambio di passo”

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

comunicato stampa