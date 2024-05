Cassino – Ripristinata la situazione fognaria in via Garigliano e via Volturno. Il commissario Iannarilli:” intervento tempestivo dell’ATER

Ripristinata la situazione fognaria presso le palazzine Ater in Via Garigliano e via Volturno a Cassino. I tecnici dell’Ente sono intervenuti accertando l’effettiva ostruzione della rete fognaria, dovuta a una pulizia ordinaria non effettuata correttamente dai condomini. A seguito di una videoispezione delle tubazioni, il personale Ater ha effettuato lavori di bypass, realizzando una deviazione che permetta il corretto deflusso delle acque.“Garantire la salute dei cittadini – afferma il Commissario straordinario Iannarilli – e scongiurare problematiche igienico-sanitarie è una priorità assoluta di questa amministrazione. L’attenzione per questa tipologia di criticità è sempre alta, sia da parte del nostro Ente che dell’Assessorato guidato dall’On. Pasquale Ciacciarelli, allertato contestualmente ai nostri uffici, che ringrazio per la collaborazione fattiva e il supporto continuo che mette a disposizione dell’Ater. La situazione nella zona di via Garigliano e via Volturno a Cassino è stata ripristinata in modo celere e puntuale, grazie al tempestivo intervento dei tecnici Ater. Mi preme sottolineare che si è giunti ad una risoluzione del problema, ancora prima che se ne facesse portavoce il dott. Sebastianelli chiedendo lume via social al sottoscritto e all’Assessore Ciacciarelli, esattamente nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 maggio, non appena sono giunte le segnalazioni in merito. Tutto ciò, a dimostrazione che l’Ater di Frosinone vigila con costanza affinché siano garantite alle famiglie le migliori condizioni di salubrità, intervenendo dove c’è bisogno. Capisco che si stia entrando nel pieno della campagna elettorale e che sia utile sposare cause che toccano così da vicino la collettività e dal ricco potenziale in termini di voti, ma ritengo che ai cittadini siano dovute risposte concrete e totale chiarezza, come del resto è mia consuetudine da quando mi occupo di amministrazione della cosa pubblica, parliamo di oltre vent’anni di esperienza sul campo. Sarebbe opportuno e consigliabile – prosegue Iannarilli – non diffondere notizie errate per non creare inutili allarmismi. Non ci nascondiamo dietro nessuno slogan. La situazione in cui versa l’Ater di Frosinone e quella del patrimonio immobiliare di sua proprietà sono drammatiche, continuo a dichiararlo fin dal mio insediamento. Commissariare l’Ater è stato un atto della Giunta Rocca che ha così espresso chiaramente la volontà di rompere definitivamente con il passato e risanare un Ente che versa in condizioni inaccettabili. Mai, però, abbiamo cercato attenuanti o utilizzato pretesti per giustificare una qualsivoglia omissione: ogni giorno ci scontriamo con i gravi problemi che affliggono la nostra utenza e non trascuriamo mai di adoperarci per fornire riscontri immediati ed efficaci, nonostante una cronica insufficienza di risorse dovute principalmente al mancato versamento dei canoni di affitto”.

