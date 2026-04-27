Cassino, Righini: “Solidarietà e vicinanza a Picano”

«Piena solidarietà all’avvocato Gabriele Picano per quanto sta accadendo in queste ore. A lui va una vicinanza sincera, sul piano umano e politico, per il momento che sta attraversando. Nel tempo ha dimostrato presenza e impegno costante sul territorio, mantenendo un rapporto diretto con le comunità e affrontando con determinazione le responsabilità del proprio ruolo. Sono convinto che la giustizia farà piena chiarezza sulla vicenda restituendo a Picano la tranquillità e la sicurezza che merita». È quanto dichiara l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.