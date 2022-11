Cassino – Rifiuti a cielo aperto, Gianluca Quadrini: “Controllo e senso civico” per scongiurare un’emergenza

“Controllo e senso civico è il binomio del buon vivere” – Così Gianluca Quadrini, Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone commenta la notizia della discarica a cielo aperto in Via Garigliano a Cassino. “Il rispetto delle regole e del prossimo e l’autorevolezza delle istituzioni dovrebbero camminare in maniera sincronizzata per evitare che si presentino davanti gli occhi di tutti scene di degrado simili. La carenza di controlli – continua Quadrini – ha legittimato persone, con zero senso civico, ad abbandonare rifiuti di ogni genere. Una situazione, oltre che inaccettabile e immorale, anche al limite dell’emergenza sanitaria. Perciò in qualità di presidente della commissione ambiente, sollecito gli organi di competenza a provvedere a questa situazione senza aspettare solleciti e telecamere pronte a commentare questo degrado.” Così in una nota Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA