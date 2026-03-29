Cassino ricorda le vittime sul lavoro: sì unanime al giardino della memoria nella Villa comunale

Un luogo simbolico per ricordare le vittime delle cosiddette “morti bianche” e rafforzare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Consiglio comunale di Cassino ha approvato la mozione presentata dalla minoranza per dedicare uno spazio della Villa comunale alla memoria di chi ha perso la vita lavorando.

A darne notizia è il consigliere comunale Carmine Di Mambro, promotore dell’iniziativa, che ha sottolineato il valore civile e morale del progetto. «Dedicare un giardino alle vittime sul lavoro rappresenta un gesto simbolico di alto valore – ha spiegato – un luogo pubblico della memoria che può contribuire a rafforzare la cultura della sicurezza, della prevenzione e della responsabilità collettiva».

La proposta ha trovato il consenso dell’intero Consiglio comunale, segnando una convergenza tra maggioranza e opposizione su un tema di forte rilevanza sociale. «È un segnale importante e condiviso da tutte le forze politiche – ha aggiunto Di Mambro – che testimonia una forte unità di intenti su una questione che riguarda la dignità del lavoro e la tutela della vita».

Alla base della mozione, ha spiegato il consigliere, vi è una consapevolezza chiara: «Morire sul lavoro è inaccettabile. Ogni incidente rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità e richiama le istituzioni alla responsabilità di agire con determinazione per prevenire tragedie che troppo spesso possono essere evitate».

Nel dispositivo approvato dal Consiglio comunale si impegnano il sindaco e la giunta a formalizzare l’istituzione del Giardino dedicato alle vittime sul lavoro, individuandolo come luogo permanente della memoria cittadina all’interno della Villa comunale. Il progetto prevede anche l’installazione di una targa o di un monumento commemorativo che richiami esplicitamente i valori della vita, della dignità del lavoro e della sicurezza.

Un gesto che vuole trasformare il ricordo in impegno civile, affinché la memoria delle vittime diventi anche un monito costante per costruire luoghi di lavoro sempre più sicuri.

FOTO GENERICA ARCHIVIO