Cassino – Reiterate inosservanze del Foglio di Via Obbligatorio: 45enne condotta in carcere dai Carabinieri

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cassino, impiegati nel diuturno controllo del territorio, rintracciavano nelle vie del centro una 45enne originaria del sorano con precedenti penali, nei cui confronti della stessa pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

Al termine delle formalità di rito, la donna veniva associata presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, per espiazione della pena di mesi 2 di arresto, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna, per aver più volte violato nel corso del 2023 l’ordine del Questore di non fare rientro nei comuni di Frosinone e Cassino.

Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino sia per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, sia per assicurare il risultato dei processi già conclusi con sentenza di condanna.

Foto archivio