Cassino: Regolamentazione e riorganizzazione dei mercati

Negli ultimi tempi, il mercato di Cassino è stato al centro di importanti cambiamenti. Ora, l’obiettivo è definire una regolamentazione chiara e completa che coinvolga sia il mercato settimanale che quello quotidiano, tenendo conto delle esigenze degli operatori e dei cittadini.

L’assessore al commercio, attività produttive e trasporto pubblico locale, Giuseppe Capizzi, punta a ottimizzare e stabilizzare le modifiche avviate nel 2024. La sperimentazione, che ha visto il trasferimento di alcuni settori commerciali, è stata il primo passo verso un riordino complessivo.

Gli Obiettivi della Regolamentazione

Tra i principali interventi previsti, figurano:

Rinnovo delle concessioni su aree pubbliche e verifica di quelle già esistenti;

e verifica di quelle già esistenti; Coinvolgimento delle associazioni di categoria per la riorganizzazione dei mercati giornalieri e settimanali, con particolare attenzione ai settori di calzature usate e prodotti ortofrutticoli;

Monitoraggio costante del mercato di via degli Eroi per identificare e attuare migliorie tempestive;

Rilancio del mercatino mensile dell’antiquariato, artigianato e collezionismo in piazza Labriola, con l’individuazione di soggetti qualificati per la sua gestione e promozione attraverso procedure trasparenti.

Tradizione e Innovazione

Non mancheranno azioni volte a valorizzare le festività religiose del comune di Cassino. Tra queste, la stesura di graduatorie per l’assegnazione quinquennale dei posteggi. Parallelamente, si lavorerà per promuovere manifestazioni temporanee in sinergia con l’assessorato al turismo e alla cultura, coinvolgendo le realtà associative locali per creare eventi che arricchiscano l’offerta commerciale e culturale della città.

L’impegno verso una regolamentazione strutturata rappresenta un’opportunità per rilanciare il commercio locale e trasformare i mercati di Cassino in un modello di organizzazione ed efficienza.