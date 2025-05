Cassino – Rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio

Il Prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, ha presieduto nella mattinata odierna una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia allargata alla partecipazione del Sindaco di Cassino. Nel corso dell’incontro è stata svolta una compiuta analisi della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel sopraindicato Comune, in relazione agli episodi di incendio e di esplosione di ordigni rudimentali recentemente verificatisi, oggetto, peraltro, di indagini a cura degli organi investigativi. In esito alla riunione, è stata disposta l’intensificazione dei servizi di prevenzione, di vigilanza e di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, con particolare riferimento alle zone cittadine maggiormente sensibili, anche con l’impiego di personale di rinforzo e con il concorso della Polizia Municipale. Per ciò che attiene alle problematiche riguardanti la c.d. “malamovida” ed i connessi fenomeni di abuso di sostanze alcoliche, di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e di risse tra giovani, sarà rafforzata l’attività di vigilanza e controllo nelle aree a più alta concentrazione di locali e di luoghi di intrattenimento. È stata, inoltre, condivisa l’esigenza di sviluppare iniziative in termini di “sicurezza sussidiaria”, con il coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei titolari di esercizi pubblici e degli istituti di vigilanza privata, ai fini della più efficace prevenzione degli atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno o nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici. Tali profili saranno oggetto di un apposito tavolo dedicato che si riunirà in Prefettura. Il Prefetto ha, infine, invitato a potenziare ulteriormente i sistemi di videosorveglianza urbana ed a svolgere un costante monitoraggio per garantire la piena efficienza di quelli già attivi nella Città di Cassino.

Foto archivio