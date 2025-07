Cassino: proposta di accordo di programma tra Comune e ANCI Lazio per rafforzare la governance locale sul PNRR e sui fondi Europei

Si è tenuto presso il Palazzo comunale di Cassino un incontro istituzionale e tecnico tra il Sindaco della città, Enzo Salera, il Segretario Generale di ANCI Lazio, Dr. Luca Masi, il dirigente regionale ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, il membro del CTS di ANCI Lazio, avv. Andrea Biondi, il membro della Consulta dei piccoli comuni, Angelo Di Cicco e il consigliere del Comitato Regionale, Patrizio Di Folco, finalizzato all’avvio di una proposta di accordo di programma tra ANCI Lazio e il Comune di Cassino di supporto tecnico. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni di rafforzamento amministrativo promosse da ANCI Lazio a sostegno dei Comuni impegnati nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei fondi FESR. Obiettivo dell’accordo è strutturare una collaborazione tecnica e istituzionale in grado di supportare il Comune nella progettazione, gestione e rendicontazione degli investimenti previsti dai Piani Europei.

“Con questa proposta di accordo vogliamo mettere a disposizione del Comune di Cassino una piattaforma strutturata di assistenza tecnica, affiancamento progettuale e formazione, per consolidare la capacità amministrativa e accelerare l’attuazione delle misure. ANCI Lazio ha il compito di garantire che i Comuni possano affrontare in modo efficace e tempestivo la complessità del PNRR e dei Fondi Strutturali, sia sotto il profilo progettuale che in fase attuativa” – ha spiegato Gianluca Quadrini. “Il ruolo di ANCI Lazio non si limita alla rappresentanza, ma è sempre più operativo. I Comuni hanno bisogno di strumenti stabili e competenze trasversali per affrontare la complessità dei processi di finanziamento europei. Il Comune di Cassino ha dimostrato grande sensibilità istituzionale e volontà di aprirsi a una cooperazione concreta.”

Durante la riunione sono stati analizzati i principali ambiti di intervento rilevanti per il territorio di Cassino e Quadrini prima di ringraziare il sindaco Salera ha sottolineato: “Siamo di fronte a un’Amministrazione attenta, determinata e consapevole del ruolo centrale che il Comune può avere nel rilancio del territorio. Ringrazio il sindaco per la sensibilità istituzionale e la disponibilità al confronto, Siamo convinti che il Comune di Cassino possa diventare un modello per il Lazio meridionale, grazie a una governance proattiva e aperta alla cooperazione con la rete dei Comuni nell’associazione.”

L’incontro si è concluso con la dimostrazione di interesse da parte dell’

Amministrazione di Cassino verso la proposta di accordo e verso una collaborazione virtuosa che potrà fare scuola anche in altri contesti.