Cassino – Profilo dell’avvocato hackerato, raffica di messaggi- tentata truffa al Comune: nel mirino sindaco e dipendenti

Non solo il sindaco Enzo Salera, ma anche il portavoce di Palazzo e diversi dipendenti comunali. Si allarga il perimetro della tentata truffa messa in atto attraverso un profilo social hackerato, quello dell’avvocato di fiducia del primo cittadino, Laura Fasili, utilizzato come falso mittente per chiedere denaro a persone inserite nella rubrica istituzionale.

Tra i destinatari del messaggio anche Mario Costa, che alle 16.10 si è visto recapitare la richiesta: «Caro Prof, potresti prestarmi 845 euro? Devo pagare urgentemente il dentista e al momento non ho soldi sulla carta. Te li restituisco stasera». Una richiesta rimasta senza risposta, anche perché – come sottolineato – in caso di reale necessità il legale avrebbe contattato direttamente l’interlocutore, confrontandosi di persona.

Diverso l’atteggiamento del sindaco Salera che, intuito il possibile tentativo di raggiro, ha deciso di assecondare il truffatore per verificarne le intenzioni. Alla proposta di passare in Comune a ritirare la carta, è seguita infatti la richiesta di procedere tramite bonifico, completa di Iban e intestatario, confermando così la natura fraudolenta dell’operazione.

L’elenco delle persone raggiunte dai messaggi è destinato ad allungarsi: tra i destinatari figurano anche la responsabile dell’Ufficio di Gabinetto e l’ingegnere dirigente dei Lavori pubblici e manutenzione, segno di un attacco mirato a figure apicali e a funzionari dell’ente.

Nella giornata di ieri è scattata la denuncia ai carabinieri da parte della stessa avvocata Fasili che, attraverso un avviso pubblicato sul proprio profilo Facebook, ha invitato tutti a non considerare valide eventuali richieste di denaro provenienti dal suo account, ribadendo di essere vittima di un furto di identità digitale.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza informatica e sull’importanza di verificare sempre l’autenticità delle richieste, soprattutto quando riguardano somme di denaro e arrivano attraverso canali social o di messaggistica istantanea. Foto archivio

Correlati